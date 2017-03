Subli’Cimes La Plagne : Gagnez votre séjour avec Virgin Radio !

La Plagne et ses sommets accueillent du 5 au 18 avril l’évènement Subli’Cimes en partenariat avec Virgin Radio. Subli’Cimes renforce l’animation du domaine skiable avec 6 atmosphères différentes sur 6 sommets et pour des vacances inoubliables. Au programme, la Zen Altitude avec ses jacuzzis, son sauna, ses massages, ses ateliers découvertes, bref un véritable espace détente de kiff. La zone Adrénaline avec son Waterslide de 10 mètres de long, ses bouées sur airbag et son animation musicale Dj ! La zone Les Vikings avec son ambiance d’un village viking, ses démonstrations de combats guerriers, ses initiations à l’art et au javelot, ses ateliers de fabrication et beaucoup d’autres animations. Le coin Féérie avec ses animations pour petits et grands. La zone Beauté et Nature avec son espace burlesque, son salon esthétique, son barbier, son tatoo box body painting…

Du 20 au 29 mars, jouez sur VirginRadio.Fr et gagnez votre séjour pour deux personnes du 15 au 22 avril pour les Subli’Cimes La Plagne ! Comment participer ? C’est très simple, répondez à la question du formulaire en mentionnant vos coordonnées et sans oublier de lire le règlement. Bonne chance à tous, et bon ski les amis, bon ski !