Stuck in the Sound : Regardez le clip de Petit Chat (VIDEO)

Le groupe de rock indépendant originaire de Montreuil dévoilait en mars son dernier album intitulé Billy Believe. Plus d'un plus tard, les Stuck in the Sound sont de retour avec le clip de Petit Chat, l'un des douze titres présents sur cet opus définit comme un "disque électrique qui fonctionne à l'énergie solaire, le story board bouillant d’une bande d’éternels rêveurs". C'est donc en pleine période de confinement que les cinq artistes ont décidé de dévoiler le clip vidéo de ce morceau énergique et dynamique aux samples de jeux d’arcade. Un projet totalement dingue qui nous transporte dans un univers galactique et rétro, où le jeu prévaut sur l’ennemi...

Embarquez sans plus attendre à bord d’un vaisseau extraterrestre doté d’une borne d’arcade futuriste, inspirée de l’indémodable jeu vidéo Whac-a-Mole, ou Tape-Taupe. On vous laisse en profiter !