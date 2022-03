Le 4 mars prochain, Stromae publiera son nouvel album. Intitulé Multitude, ce dernier succède à Racine Carrée (sorti en 2014). Depuis ses débuts en 2009, Stromae a fait du chemin : de ses premières vidéos postées sur Youtube à sa récente performance magistrale sur le plateau du 20h de TF1, d’Alors On Danse à L’enfer, de sa pause loin du devant de la scène au lancement de sa nouvelle tournée Multitude Tour, « Stromae vu par… » revient sur la carrière hors norme d’un des artistes les plus talentueux de sa génération.

Stromae vu par....

Via ce film de 25 minutes réalisé par Romain Leblanc, Stromae passe en revue les principaux momentums de sa carrière, appuyé par le témoignage d’artistes, francophones comme internationaux, avec lesquels il a pu collaborer… « Stromae vu par… » est une séance de rattrape pour tous ceux qui n’avaient pas suivi ses « leçons ».

OrelSan, Black Eyed Peas, Bigflo & Oli, DJ Snake, Pierre & Gilles, Angèle, Marion Motin, Jean paul Gauthier, Jamel Debboue et Yaël Naïm... tous (y compris Paul Van Haver en personne) vous donnent rendez-vous dans ce documentaire évènement scindé en trois parties. Alors que la première partie est d'ores et déjà disponible ICI. Les deux parties manquantes seront -quant à elles- disponibles respectivement les jeudi 3 et vendredi 4 mars.