Stromae vit un Enfer son nouveau clip (VIDEO)

Le 9 janvier dernier, Stromae nous a offert un véritable moment de télévision : alors qu'il était invité au JT de Anne-Claire Coudray pour évoquer son prochain album (Multitude, dont la sortie est prévue pour le 4 mars prochain), Stromae a surpris les quelques millions de téléspectateurs de l'émission en choisissant de répondre à l'une des questions posées par la journaliste en chanson. "C'est sans doute le moment le plus incroyable de ma carrière, mais paradoxalement, peut-être l'interview la plus simple à préparer ! Stromae est quelqu'un d'humble et très intelligent. "J'avais peur de vous déranger, en vous proposant cela", nous avait-il dit ", avait notamment avoué Anne-Claire Coudray.

Pour ce clip aussi percutant que touchant, Stromae a choisi de travailler aux côtés de Julien Soulier, de son frère Luc Van Haver et de sa femme Coralie Barbier. L'on y retrouve le chanteur seul, face caméra et devant un fond vert. Stromae se confie et laisse -peu à peu- éclater sa colère. Stromae nous offre ici un clip "simple" mais terriblement efficace.