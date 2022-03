Stromae sort son album, Julien Doré retrouve son public et Louane à la Fashion Week… Toutes les news musique !

Après une longue pause médiatique effectuée dans le calme des Cévennes, Julien Doré faisait son grand retour en septembre 2020 avec Aimée, son cinquième album studio. Porté par les titres Kiki, Nous ou encore La fièvre, l'opus s'est écoulé à plus de 300 000 exemplaires. Un succès qui n'a rien de surprenant puisque tout ce que semble toucher le chanteur se transforme en or. Ou plutôt en platine dans le cas présent. Alors qu'il vient tout juste de remporter le prix d'Artiste Masculin de l'année lors des dernières Victoires de la Musique, l'interprète de Coco Câline était présent le vendredi 29 octobre pour un Virgin Radio Live exceptionnel à la Carrière de Nantes. Un moment magique qu'il a pu partager avec nos auditeurs avant d'entamer son immense tournée des zéniths.

Justement, ce week-end marquait le lancement de son Aimée Tour, qu'il a effectué à l'Arena du Pays d'Aix devant un public de 7000 personnes. "Je n’ai pas les mots … Alors je les dépose ici en vrac : Rose, Complet, Retrouvailles, Merci, Merci encore, Love, Sourires, Surprise, Vous, 4 ans après, Larmes, Cœur, Chœur, Merci encore et encore, Incroyable, Chiens, Rires, Dinosaures, Piano, Aimée, Manque, Encore, Nous, Rêve, Cheveux, Poneys …" écrit ainsi Julien Doré avec émotion en légende de sa dernière publication sur Instagram. Il faut dire que pour ces retrouvailles avec le public, quatre ans après sa dernière tournée, l'artiste a vu les choses en grand côté mise en scène. Un spectacle pour lequel il s'est vêtu de rose et pour lequel il a littéralement envoûté son public. Premier concert d'une série de plusieurs dizaines de shows, ce rendez-vous avec ses fans se prolongera ainsi jusqu'à décembre prochain.

Ces dernières années, Louane n'a pas chômé ! Après avoir donné naissance à son premier enfant, la jeune femme a dévoilé Joie de vivre, son troisième album studio. L'opus a d'ailleurs été certifié disque de platine avec plus de 100 000 exemplaires vendus. En parallèle de cette sortie et de sa réédition quelques mois plus tard, la chanteuse révélée par The Voice est également devenue l'un des jurés de l'émission pour la version "kids". Et comme si tout cela n'était pas assez prenant, elle sera bientôt à l'affiche de Visions, une mini-série diffusée prochainement sur TF1. Récompensée par un César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans La Famille Bélier en 2015, la jeune femme s'était faite plus discrète devant la caméra. Concernant ce nouveau projet, cette dernière devrait incarner une psychologue aux côtés d'acteurs comme Max Boublil, Marie-Ange Casta, Julien Boisselier ou encore Francis Renaud.

Mais pour l'heure, c'est dans un univers bien éloigné de son environnement habituel que Louane est apparue ces derniers jours. En effet, si la jeune femme a souvent squatté les premiers rangs des défilés de la semaine de la mode parisienne, on ne l'avait encore jamais vu sur le catwalk. C'est désormais chose faite. "Merci merci merci merci merci un million de fois merci à Victoria et à Tomas pour votre confiance. C’était ma première fois sur un Catwalk, j’ai ouvert le show et sur ma musique en plus" écrit la chanteuse en légende de sa dernière publication où elle apparaît en train d'ouvrir le défilé pour la marque Victoria/Tomas. Un véritable événement pour celle qui est plus habituée à chanter sur une scène ou a jouer devant une caméra qu'à marcher, l'air grave, devant un public de modeux. Néanmoins, l'interprète de Donne-moi ton cœur s'en est très bien sortie est a, vraisemblablement, apprécié le faire. Serait-on à l'aube d'une nouvelle carrière ?

Vous l'attendiez ? Il est là ! Après de longues années d'absence, Stromae revient dans les charts avec Multitude, l'opus qui devrait incontestablement s'imposer comme l'un des albums de l'année.

En novembre dernier, Stromae s'offrait un retour en fanfare avec Santé, un single dédié à tous ceux qui dans l'ombre oeuvrent pour simplifier nos vies. Quelques semaines plus tard, sur le plateau du 20h de TF1, l'artiste belge allait plus loin en performant l'Enfer, un morceau qui explore les pensées suicidaires. Ces deux succès sont à retrouver sur Multitude, sorti ce 4 mars.

Avec Multitude, Stromae s'autorise à explorer : l'électro-pop qui a fait son succès s'efface peu à peu pour laisser place à une influence plus colorée : "À la base, j’avais choisi Folklore comme titre du disque. Et Taylor Swift a sorti son disque avec le même nom. Mais tant mieux. Multitude, c’est différent, plus général. Et ça aborde aussi les différents personnages que j’aime jouer pour raconter mes histoires. Pour revenir en arrière, à la fin de la tournée de Racine carrée, je me disais que j’avais envie d’aller chercher des grooves différents, aller partout, faire un album world pop", a ainsi déclaré l'artiste à Ouest France.

Avec cet album, l'interprète de Alors on Danse nous offre des textes en phase avec l'actualité (Déclaration, sur le féminisme par exemple) mais aussi plus personnels : "bien sûr qu’il y a des trucs qui partent de moi, mais ce n’est jamais plus que 20 ou 30 % de ce que j’écris. Parce que j’aime raconter des histoires avec des acrobaties verbales, des jeux de mots, des métaphores. Et qu’il faut que ce soit un minimum universel, autrement ça ne m’intéresse pas. Je ne suis pas du genre à faire de la téléréalité en chanson. Je n’ai pas envie de raconter ma vie dans mes chansons", poursuit-il.

Multitude est -à découvrir de toute urgence et, pour prolonger l'expérience, sachez que le documentaire Stromae vu par... est à découvrir en intégralité.