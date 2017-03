Si Stromae est retourné en studio afin de collaborer avec Vitaa, le chanteur belge, décidément peu avare en projets, travaillait également sur d'autres titres. Une chanson inédite spécialement créée pour la collaboration de sa marque de vêtements Mosaert avec la firme italienne de chaussures Repetto. Simplement nommé Repetto x Mosaert, le titre inédit de l'interprète de Papaoutai fait abstraction de toutes paroles pour se concentrer sur une instrumentalisation portant le sceau de ses premiers morceaux, avec notamment des claquements de mains, avant de terminer en envolée orchestrale grandiose !

Malgré le succès international de Racine Carrée, Stromae a surpris tout le monde en annonçant, il y a quelques mois, sa décision d'arrêter de chanter. Pour autant, le maestro ne semble pas encore prêt à arrêter sa carrière artistique mais plutôt à la continuer dans l'ombre. Ainsi outre sa collaboration avec Vitaa, Stromae a également réalisé le clip de Coward pour Yael Naïm. Pour son association avec Repetto, le chanteur a mis au profit son goût pour l'art et a créé deux paires de chaussures unisexes inspirés des motifs du peintre Edgar Degas. Des chaussures qui avoisinent tout de même les 400 €. Mais quand on aime, on ne compte pas !