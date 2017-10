Stromae : La pluie, son featuring avec Orelsan en écoute

Orelsan sort ce vendredi 20 octobre, son nouvel album, le très attendu La fête est finie. Un troisième album solo accueilli avec un grand enthousiasme par le public comme par la critique. L'album est en TT sur Twitter depuis sa sortie ce matin, le chanteur y semble moins rap, épousant un peu plus la chanson française dans sa globalité. Il y retrouve également un certain Stromae, quatre ans après leur première collaboration sur le titre AVF (présent sur Racine Carrée, le deuxième album du belge). Stromae a produit le titre Tout Va Bien et s'offre également une apparition sur le titre La Pluie dont il chante le refrain.

Stromae répète en boucle sur le refrain de La Pluie "toujours autant de pluie chez moi, pourtant il fait beau chez moi". Cela peut sembler peu mais c'est déjà beaucoup pour les fans du maestro qui a pris une pause musicale bien méritée, après plusieurs années très chargées à promouvoir Racine Carrée aux quatre coins du monde et un traitement anti-paludisme qui l'a laissé très affaibli. Alors, en attendant qu'il revienne, peut être, un jour avec un nouvel album, on prend notre mal en patience et on l'écoute chanter avec les autres !