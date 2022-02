Stromae sera Président d'honneur aux Victoires de la Musique 2022 !

Il y a quelques mois, Stromae faisait son retour dans les bacs avec le titre Santé. Une fois de plus, le chanteur d'origine belge arrivait pile là où on ne l'attendait pas. C'est-à-dire partout. Huit ans après l'immense succès de Racine carrée, son deuxième album, qui s'était écoulé à plus de 2,5 millions d'exemplaires, l'interprète de Papaoutai est bel et bien de retour. Son troisième opus, Multitude, devrait débarquer en mars 2022. Mais en attendant, c'est avec le morceau L'enfer que l'artiste a littéralement cassé internet. Comment ? En inventant tout simplement la première interview en chanson. Invité de Anne-Claire Coudray dans le JT du 20 heures de TF1, ce dernier a interprété son dernier tube en réponse à la question très personnelle de la journaliste sur son état de santé mental. Une prestation absolument bouleversante qui a aussitôt fait le buzz sur la toile et ravivé les mémoires du public et des professionnels sur l'immense talent de cet artiste hors du commun.

Plusieurs prestations marquantes et l'annonce d'une tournée en Europe plus tard, Stromae fait de nouveau les gros titres de la presse. La raison ? Il vient d'être nommée Président d'honneur de la prochaine cérémonie des Victoires de la Musique qui se déroulera le 11 février à La Seine Musicale, en région parisienne, et sera retransmise en direct sur France 2 et France Inter à partir de 21h10. Annoncé sur le compte officiel de l'événement, la nouvelle a aussitôt attiré l'attention des internautes. "En France comme à l’étranger, c’est un artiste très respecté ! Ce titre honorifique rappelle qu’il fait partie de l’histoire des Victoires de la Musique ayant reçu 5 récompenses au cours de sa carrière" balance l'un des fans à propos de son idole. Un événement qui réunira donc un grand nombre d'artistes parmi lesquels Clara Luciani, Angèle, Orelsan ou encore Julien Doré, tous nommés dans diverses catégories. Aucune information n'a été transmise concernant les prestations qui se dérouleront durant la soirée.

Pour continuer d'écouter Stromae et les meilleurs sons des artistes Virgin Radio, découvrez l'intégralité de nos web radios !