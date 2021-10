Stromae sera à l'affiche de la programmation des Vieilles Charrues 2022 !

En 2022, le festival des Vieilles Charrues célèbrera ses 30 ans d'existence ! Pour l'occasion, les organisateurs ne devraient pas nous décevoir puisque de nombreuses surprises sont attendues ! La première ? La présence de Stromae, qui fait son grand retour sur scène avec un très attendu nouvel album dont le premier tube, Santé, est sorti vendredi dernier. Le chanteur belge sera présent à l'événement breton le jeudi 14 juillet 2022 ! Un début de programmation à la mesure de l'événement puisque le festival retrouvera également sa forme traditionnelle : 4 jours de fête et de musique, 4 scènes, plus de 80 groupes, nos fidèles 7150 bénévoles… Un anniversaire à célébrer tous ensemble, plus que jamais !

Une chose est sûre, Stromae a laissé une trace indélébile dans l'histoire des Vieilles Charrues. En 2014, le public en transe était sorti envoûté par la performance exceptionnelle du chanteur magnétique. À quelques mois de son grand retour à Carhaix, les retrouvailles entre l'interprète de Tous les mêmes et le meilleur public de France, comme le précise le communiqué officiel, promettent d'être déchaînées !

Les Vieilles Charrues, c’est une structure 100% associative, portée par des valeurs fortes de solidarité, de partage, de développement durable et d’ancrage territorial. Mais c’est aussi et surtout 4 jours hors du temps de fête et de musique, pour tous ! Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site officiel !