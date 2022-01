Stromae se confie sur son prochain album, Rihanna bat un record et le retour de Louane dans les bacs... Toutes les news musique !

Bientôt six ans d'absence, ça commence à faire long ! Et ce n'est pas nous qui le disons, mais plutôt les millions de fans de Rihanna qui attendent impatiemment la sortie d'un nouvel album de la part de leur idole. Après Anti, sorti le 28 janvier 2016, la chanteuse originaire de la Barbade avait pourtant affirmait dans les pages du magazine Vogue qu'elle travaillait sur de nouveaux sons. "Je ne peux pas vous dire quand je le sortirai. Mais je travaille agressivement sur ma musique." précisait-elle avant d'ajouter "Je sens que je n’ai pas de limites. J’ai tout fait, j’ai fait des hits, j’ai essayé tous les styles. Maintenant, j’ai l’esprit complètement ouvert. Je peux faire tout ce que j’ai envie." Une liberté bien méritée pour cette chanteuse aux multiples facettes qui devrait dévoiler, selon plusieurs sources, un album fortement inspiré du reggae. Pour ce qui est de la date, il faudra vraisemblablement s'armer d'encore un peu de patience…

Néanmoins, si Rihanna se refuse à dévoiler de nouveaux titres, ses anciens morceaux continuent quant à eux de générer de l'intérêt. La preuve, le clip de Stay, sa balade dévoilée en 2013 en collaboration avec Mikky Ekko, vient de dépasser le milliard de vues sur YouTube. Un véritable record pour cette dernière qui devient ainsi l'artiste féminine cumulant le plus grand nombre de vidéos dépassant le milliard de vues -huit au total- sur la plateforme. Parmi les autres clips ayant dépassé cette barre symbolique, on notera la présence des titres Diamonds, Love The Way You Lie, Work, Wild Thoughts, Can’t Remember to Forget You, This Is What You Came For ainsi que We Found Love. Des tubes planétaires qui ont bercé nos oreilles tout au long de ces dernières années.

Ces dernières années, Louane n'a pas chômé ! Après avoir donné naissance à son premier enfant, la jeune femme a dévoilé Joie de vivre, son troisième album studio. En parallèle de cette sortie et de sa réédition quelques mois plus tard, la chanteuse révélée par The Voice est également devenue l'un des jurés de l'émission pour la version "kids". Et comme si tout cela n'était pas assez prenant, elle sera bientôt à l'affiche de Visions, une mini-série diffusée prochainement sur TF1. Récompensée par un César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans La Famille Bélier en 2015, la jeune femme s'était faite plus discrète devant la caméra. Sa dernière apparition remonte à 2018 dans Les Affamés. Concernant ce nouveau projet, cette dernière devrait incarner une psychologue aux côtés d'acteurs comme Max Boublil, Marie-Ange Casta, Julien Boisselier ou encore Francis Renaud.

Last but not least, Louane partira bientôt en tournée pour ce qu'elle a nommé son "pré-tour". La jeune femme sera ainsi en concert le 6 mai prochain à Nîmes, le 13 mai à Clermont-Ferrand, le 14 mai à Bordeaux, le 19 mai à Lyon, le 20 mai à Nancy et le 1er juin à Paris. Six dates qui, comme le précise la star elle-même, seront complétées par les festivals de l'été 2022. Mais en attendant, quoi de mieux que l'écriture pour passer le temps ? C'est en tout cas ce que précise la star dans son dernier post Instagram où elle écrit très sobrement : "Si vous me cherchez, je serais sur ce canap à écrire des chansons pour les prochains mois, bisous je vous aime". Des propos qui ont aussitôt attiré l'attention des internautes, visiblement très pressés d'écouter ces futurs titres. Un premier pas pour Louane qui, après le succès de Joie de vivre, écoulé à plus de 100 000 exemplaires, pourrait bel et bien commencer la préparation d'un quatrième opus. C'est tout le mal qu'on lui souhaite !

Après une longue pause médiatique effectuée dans le calme des Cévennes, Julien Doré faisait son grand retour en septembre 2020 avec Aimée, son cinquième album studio. Porté par les titres Kiki, Nous ou encore La fièvre, l'opus s'est écoulé à plus de 300 000 exemplaires. Un succès qui n'a rien de surprenant puisque tout ce que semble toucher le chanteur se transforme en or. Ou plutôt en platine dans le cas présent. Alors qu'il annonçait récemment être devenu papa pour la première fois, celui qui entamera bientôt une immense tournée à travers le pays débute l'année sous les meilleurs auspices grâce aux récents propos de Virginie Efira. En effet, celle qu'il a rencontré alors qu'elle présentait La Nouvelle Star est toujours restée en bon contact avec lui au cours des années. Une relation qu'elle évoquait le 5 janvier dans une émission télévisée.

"C'est mon ami. Sur la route pour venir chez vous, j'ai reçu un message de lui. Ce monsieur très poli me souhaitait ses bons vœux 2022" engage alors Virginie Efira face à la caméra dans En Aparté sur Canal+ avant de se confier un peu plus profondément sur sa relation avec le chanteur : "Je suis heureuse de cette amitié qui a quand même quelques années." Elle continue en le décrivant plus précisément : "C'est quelqu'un qui a un humour et une gentillesse profonde. Enfin voilà, je suis attachée à lui". Des mots qui toucheront probablement Julien Doré dont l'amitié avec l'actrice à succès date de plus de 10 ans. Quant à cette dernière, si elle ne semble pas à l'aise de dire qu'elle est fière de l'artiste, elle précise tout de même à son propos que "C'est quand même des parcours qui sont supers, quand on commence là mais qu'on peut tomber… Ben, il ne tombe pas, jamais."