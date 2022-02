Stromae se confie sur sa tournée à venir

Il était l'un des artistes les plus attendus de la sphère musicale : après une longue absence, Stromae a fait son grand retour en novembre dernier avec Santé (une single qui rend hommage à tous ceux qui, souvent, sont oubliés). Loin de se reposer sur ses lauriers après le succès du single, l'artiste belge a annoncé dans la foulée l'arrivée de son nouvel album (Multitude) tout en offrant trois concerts qui marqueraient son retour dans les salles de concerts. Alors que la France l'accueillera le 24 février prochain, Stromae a pris le temps de se confier sur cette tournée à venir.

Mise en scène et moins de danse

"Je ne suis pas monté sur scène depuis longtemps. On travaille avec de la robotique, de l'animation 3D comme Pixar ou DreamWorks. C'est un spectacle ambitieux, mais mon inquiétude reste le trou de mémoire pour les paroles. Chacun ses phobies...", explique t-il ainsi, conscient que le public l'attend depuis longtemps. Evidemment, il faudra s'attendre à "de la mise en scène" mais aussi à "de la gestuelle mais moins de danse pure et dure", ajoute t-il : "J'ai envie d'en profiter davantage et d'être moins sur les rotules à la fin du show. Le précédent était très éprouvant et je n'ai plus le même corps : j'aurais bientôt 37 ans".

Stromae aux Victoires 2022

Après avoir expérimenté le pire, Stromae revient donc "invaincu" mais surtout, plus serein : "Je le vois donc comme un défi, compliqué certes, mais pourquoi ne pas essayer ? Si j'échoue ce ne sera pas un drame non plus. J'y vais avec plus de légèreté qu'avant. Ma vie ne tourne pas autour de cette ambition. De toute façon, après 17 heures je rentre à la maison » s'amuse à rappeler le chanteur, qui a appris à « lever le pied". Il faudra patienter encore quelques jours avant de retrouver l'artiste pour trois concerts en avant-première. Après cela, l'interprète de L'Enfer se produira sur la scène de quelques festivals et se lancera dans une tournée qui le mènera à la rencontre d'un public qui l'attend depuis longtemps.

Pour patienter, on vous invite à revoir la performance de l'artiste lors des Victoires de la Musique.