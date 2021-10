Stromae : Santé est déjà numéro un sur les plateformes

Le retour des Titans. Le 15 octobre dernier, Adele et Stromae (deux des artistes les plus puissants de leur génération) ont fait leur grand retour. Alors que l'artiste britannique a battu des records avec Easy on Me (premier single issu de 30, son quatrième album), Stromae, lui, s'est offert un retour tout en puissance avec Santé. Et justement, ce premier morceau depuis près de six ans a rencontré un accueil plus que chaleureux.

Plus de 3 millions de vues !! Merci pour votre soutien. Le clip de "Santé" est toujours disponible sur Youtube.-3 million views !! Thank you for your support. If you haven't seen it yet, the music video of "Santé" is still available on Youtube.https://t.co/VgcmXOFqEX — Stromae (@Stromae) October 17, 2021

Ainsi, en 24 heures, le single Santé a cumulé plus d'écoutes que Easy on Me sur Spotify France (au total, on compte 428.000 écoutes, contre 404.000 pour l'artiste britannique). Et ce n'est pas tout : selon Spotify Charts, Santé a atteint les 866.000 streams au cours du week-end. A l'échelle mondiale, notée que le titre a atteint les 1,3 million d'écoutes en une journée.

Côté clip, la vidéo qui accompagne Santé (dans laquelle le maestro nous offre un petit tuto) frôle d'ores et déjà les 6 millions de vues.

Cet accueil chaleureux prouve -une fois de plus- le talent de Stromae qui, nous en sommes sûrs n'a pas fini de nous étonner.