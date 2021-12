Stromae : Santé en live, Brut nous emmène dans les coulisses de sa performance chez Jimmy Fallon

Patience, le prochain album du maestro sera disponible en mars 2022. Après plus de six ans de silence, Stromae nous revient avec l'opus qui s'imposera comme le digne successeur de Racine Carrée - publié en 2014. Après avoir publié son excellent single Santé, Stromae semble plus prêt que jamais a faire son grand retour sur la scène médiatique : après avoir annoncé trois concerts en avant-première ainsi qu'une tournée, l'artiste a dédié sa toute première performance télévisée au Tonight Show de Jimmy Fallon. La performance est d'ailleurs à retrouver ci-dessous :

Pour les plus curieux, Brut s'est invité dans les coulisses de cette apparition très attendue :

Rendez-vous en mars prochain pour découvrir le prochain album de Stromae. Pour le retrouver sur scène, c'est ICI que ça se passe.