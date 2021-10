Stromae revient avec Santé, découvrez le clip ! (VIDEO)

Il était l'un des artistes les plus attendus de cette année 2021 : alors qu'Adele vient tout juste de publier Easy on Me, Stromae a -lui aussi- choisi le 15 octobre pour marquer son retour : l'interprète de Tous les Mêmes nous offre ainsi Santé, un morceau dédié aux invisibles, qui devrait plaire aux fans de l'excellent album Racine Carré.

« Je parle en effet de gens qui exercent des métiers assez durs comme infirmières, boulangers, marin pêcheurs, mais je cite aussi les pilotes d’avion. En fait mon but c’est de célébrer ceux qui bossent quand nous on fait la fête. », explique l'artiste. Le clip est à l'image de celui qui, pendant des années, nous a offert des projets parfaitement travaillé : esthétique et original.

Santé est à découvrir sur les ondes de Virgin Radio et la bonne nouvelle, c'est que le morceau annonce l'arrivée d'un nouvel album... album que Stromae défendra d'ailleurs cet été sur la scène de Rock en Seine.