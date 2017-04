L’annonce a fait l’effet d’une bombe lorsque Stromae a annoncé arrêter sa carrière de chanteur à la fin de l’année dernière. Le Belge avait expliqué que : « Chanter, je n’en ai plus du tout envie. Mais de la musique je n’arrête pas d’en faire. » Et il a tenu parole puisqu’il a encore récemment dévoilé un nouveau titre inédit (instrumental) pour la marque Repetto et a également participé à la production du dernier titre de Vitaa. Avec sa femme Coralie Barbier qui est styliste, il vient aussi de lancer une collection capsule chez Repetto, après avoir pris les commandes des clips Coward de Yael Naim et Run Up de Major Lazer. Bref, il n’a pas chômé depuis la fin de sa carrière de chanteur ! Interrogé par le magazine Paris Match, Stromae est revenu sur les raisons pour lesquelles il a voulu arrêter de chanter et a notamment évoqué toute la fatigue que son succès a engendré.

« Trop d’énergie, de fatigue, de route… J’étais exténué. C’est un vrai boulot, il ne s’agit pas de faire le fanfaron sur scène et de kiffer la vie parce que tout nous réussit », explique Paul Van Haver de son vrai nom, « Être sans cesse sur le devant de la scène et porter un drapeau, j’ai donné. » Il faut dire que le deuxième album studio de Stromae Racine Carrée s’est vendu à plus de 2,5 millions d’exemplaires, et entre concerts, festivals et autres plateaux télé, il était partout. La tournée qui a suivi la sortie de l’opus a comptabilisé plus de 200 dates dans 25 pays dont les États-Unis, un vrai exploit certes, mais qui a dû être difficile à vivre tant physiquement qu'émotionnellement.