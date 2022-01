Stromae nous offre une nouvelle performance live de L'enfer, regardez ! (VIDEO)

Il y a quelques mois, Stromae faisait son retour dans les bacs avec le titre Santé. Une fois de plus, le chanteur d'origine belge arrivait pile là où on ne l'attendait pas. C'est-à-dire partout. Huit ans après l'immense succès de Racine carrée, son deuxième album, qui s'était écoulé à plus de 2,5 millions d'exemplaires, l'interprète de Papaoutai est bel et bien de retour. Son troisième opus, Multitude, devrait débarquer en mars 2022. Mais en attendant, c'est avec le morceau L'enfer que l'artiste a littéralement cassé internet. Comment ? En inventant tout simplement la première interview en chanson. Invité de Anne-Claire Coudray dans le JT du 20 heures de TF1, ce dernier a interprété son dernier tube en réponse à la question très personnelle de la journaliste sur son état de santé mental ces dernières années. Une prestation absolument bouleversante qui a aussitôt fait le buzz sur la toile et ravivé les mémoires du public et des professionnels sur l'immense talent de cet artiste hors du commun.

Quelques semaines après cette performance remarquée, rebelote ! En effet, ce week-end, Stromae s'est produit sur la chaîne NPO 1 aux Pays-Bas. Un live absolument envoûtant durant lequel le chanteur apparaît tout d'abord seul, assis sur un fauteuil, puis entouré d'un orchestre symphonique composé de dizaines de musiciens. S'il ne se lève qu'à la fin lorsque la caméra se rapproche de lui, c'est pour mieux apparaître assis, presque recroquevillé, lorsque l'image s'éloigne peu à peu de lui. Un message fort pour celui qui espère bien attirer l'attention et libérer la parole sur les maladies mentales.

Pour rappel, Stromae a déjà annoncé sa présence cet été à plusieurs festivals dont les Vieilles Charrues le 14 juillet 2022, il se produira également dans de nombreuses villes de France dès le mois de juin 2023 (oui, vous avez bien compris, ce n'est pas pour tout de suite !). Outre son passage à Lyon, Lille, Marseille, Paris ou Toulouse, le chanteur qui avait offert un live exceptionnel avec Coldplay il y a plusieurs années sera également à Nantes pour non pas deux mais trois concerts exceptionnels. Des rendez-vous précoces dont les billets sont d'ores et déjà disponibles en cliquant ici. Ne tardez pas trop, la tournée de l'artiste risque d'être l'événement musical à ne pas rater !

