Stromae nous emmène dans les coulisses du clip de L'enfer (PHOTOS)

Voilà un cadeau qui devrait ravir les fans du chanteur. Il y a quelques mois, Stromae faisait son retour dans les bacs avec le titre Santé. Une fois de plus, le chanteur d'origine belge arrivait pile là où on ne l'attendait pas. C'est-à-dire partout. Huit ans après l'immense succès de Racine carrée, son deuxième album, qui s'était écoulé à plus de 2,5 millions d'exemplaires, l'interprète de Papaoutai est bel et bien de retour. Son troisième opus, Multitude, devrait débarquer en mars 2022. Mais en attendant, c'est avec le morceau L'enfer que l'artiste a littéralement cassé internet. Comment ? En inventant tout simplement la première interview en chanson. Invité de Anne-Claire Coudray dans le JT du 20 heures de TF1, ce dernier a interprété son dernier tube en réponse à la question très personnelle de la journaliste sur son état de santé mental. Une prestation absolument bouleversante qui a aussitôt fait le buzz sur la toile et ravivé les mémoires du public et des professionnels sur l'immense talent de cet artiste hors du commun.

Quelques semaines après avoir dévoilé le clip officiel de son dernier morceau, déjà vu plus de 22 millions de fois sur YouTube, Stromae vient de publier quelques clichés des coulisses du tournage de L'enfer. Sur les huit images qui composent la publication Instagram du chanteur, on y voit les différentes étapes de la réalisation du projet ainsi que l'entourage de la star. Accompagné de toute son équipe, l'artiste se fait coiffer et maquiller pour le tournage et semble vérifier, en bon perfectionniste qu'il est, tous les détails des images capturées par les réalisateurs. Alors qu'on aurait pu l'imaginer d'une énorme équipe, l'artiste belge semble plutôt travailler en comité restreint et plus particulièrement aux côtés de Luc Van Haver, directeur artistique de Mosaert, la marque de vêtement de Stromae. Une publication qui nous en apprend un peu plus sur les méthodes de travail du chanteur et à côté de laquelle on peut lire simplement, en légende, "Quelques souvenirs du tournage de « L’enfer »".

Pour rappel, ce vendredi 11 février, Stromae sera Président d'honneur de la prochaine cérémonie des Victoires de la Musique qui se déroulera à La Seine Musicale, en région parisienne, et sera retransmise en direct sur France 2 et France Inter à partir de 21h10.

