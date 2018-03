Stromae, Muse et Prince dans les news musique de la semaine 

Cette semaine dans les news musique, on a que du lourd. D'abord, il nous faudra commencer par Muse qui, visiblement, compte sortir son prochain album en novembre prochain. Aussi, on a assisté au retour sur scène de Stromae (aux côtés d'OrelSan). Autre news importante, le choix d'un nouveau single pour Ed Sheeran. Et d'ailleurs, sa grande copine Taylor Swift a, cette même semaine, décidé de publier une nouvelle vidéo pour Delicate (exclusivement pour Spotify).

ENFIN ! Après des mois d'attente, Matt Bellamy a donné une date pour la sortie (attendue) du prochain album de Muse.

Un nouvel album pour novembre ?

Stromae a fait son grand retour sur scène aux côtés d'OrelSan (en Belgique, évidemment).

Ed Sheeran a trouvé son nouveau single ! Vous le connaissez déjà sûrement mais, sait-on jamais, no spoilers.

Ed Sheeran a trouvé son prochain single

Taylor Swift a dévoilé une nouvelle vidéo pour Delicate (en exclu sur Spotify)

Enfin, de nouvelles informations concernant la mort de Prince ont été dévoilées.

Des détails concernant la mort de Prince dévoilés

Pour conclure, il nous faut revenir sur le décès de Prince. Deux ans après sa dispartion, un rapport aurait révélé quelques détails sur sa mort.

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news musicales !