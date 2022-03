Stromae : Multitude est enfin dispo et c'est à découvrir de toute urgence

Vous l'attendiez ? Il est là ! Après de longues années d'absence, Stromae revient dans les charts avec Multitude, l'opus qui devrait incontestablement s'imposer comme l'un des albums de l'année.

En novembre dernier, Stromae s'offrait un retour en fanfare avec Santé, un single dédié à tous ceux qui dans l'ombre oeuvrent pour simplifier nos vies. Quelques semaines plus tard, sur le plateau du 20h de TF1, l'artiste belge allait plus loin en performant l'Enfer, un morceau qui explore les pensées suicidaires. Ces deux succès sont à retrouver sur Multitude, sorti ce 4 mars.

Avec Multitude, Stromae s'autorise à explorer : l'électro-pop qui a fait son succès s'efface peu à peu pour laisser place à une influence plus colorée : "À la base, j’avais choisi Folklore comme titre du disque. Et Taylor Swift a sorti son disque avec le même nom. Mais tant mieux. Multitude, c’est différent, plus général. Et ça aborde aussi les différents personnages que j’aime jouer pour raconter mes histoires. Pour revenir en arrière, à la fin de la tournée de Racine carrée, je me disais que j’avais envie d’aller chercher des grooves différents, aller partout, faire un album world pop", a ainsi déclaré l'artiste à Ouest France.

Avec cet album, l'interprète de Alors on Danse nous offre des textes en phase avec l'actualité (Déclaration, sur le féminisme par exemple) mais aussi plus personnels : "bien sûr qu’il y a des trucs qui partent de moi, mais ce n’est jamais plus que 20 ou 30 % de ce que j’écris. Parce que j’aime raconter des histoires avec des acrobaties verbales, des jeux de mots, des métaphores. Et qu’il faut que ce soit un minimum universel, autrement ça ne m’intéresse pas. Je ne suis pas du genre à faire de la téléréalité en chanson. Je n’ai pas envie de raconter ma vie dans mes chansons", poursuit-il.

Multitude est -à découvrir de toute urgence et, pour prolonger l'expérience, sachez que le documentaire Stromae vu par... est à découvrir en intégralité.