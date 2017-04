Si vous n'avez pas eu le temps de vous étendre sur les news musicales les plus importantes de la semaine, nous sommes là pour assurer la séance de rattrapage. D'abord, vous n'êtes pas sans savoir que le dernier album de Gorillaz est sorti le 28 avril. La formation de Damon Albarn avait pris le temps de le présenter sur scène à New York quelques jours avant et maintenant qu'il est dans les bacs, on peut définitivement dire que ce disque (réussi) est surtout, engagé. Si vous ne l'avez pas encore écouté, vous devriez vous y mettre ! Autre news importante, on sait pourquoi Stromae a décidé d'arrêter de chanter. Bref, encore une semaine chargée dans l'industrie !

