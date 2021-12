Stromae fera son retour à la télévision... aux Etats-Unis le 10 décembre

Il était l'un des artistes les plus attendus : après des années passées loin de la scène et des projecteurs, Stromae s'est offert un retour plus que brillant avec le single Santé. Alors que l'album qui succèdera à Racine Carrée (publié en 2014) est toujours un mystère, l'interprète de Tous Les Mêmes a annoncé pas moins de trois concerts en avant-premières - prévus pour 2022. Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, l'artiste originaire de Belgique a choisi de traverser l'Atlantique afin d'offrir sa première prestation télé au Tonight Show de Jimmy Fallon (sur NBC).

"Je serai en live la semaine prochaine dans le “Tonight Show Starring Jimmy Fallon", a annoncé l'artiste sur les réseaux Instagram. Pour voir la performance de Stromae, rendez-vous le 10 décembre prochain dans le Tonight Show de Jimmy Fallon.