Stromae fait son grand retour sur scène après sept ans d'absence !

Il y a quelques mois, Stromae faisait son retour dans les bacs avec le titre Santé. Une fois de plus, le chanteur d'origine belge arrivait pile là où on ne l'attendait pas. C'est-à-dire partout. Huit ans après l'immense succès de Racine carrée, son deuxième album, qui s'était écoulé à plus de 2,5 millions d'exemplaires, l'interprète de Papaoutai est bel et bien de retour. Son troisième opus, Multitude, devrait débarquer en mars 2022. Mais en attendant, c'est avec le morceau L'enfer que l'artiste a littéralement cassé internet. Comment ? En inventant tout simplement la première interview en chanson. Invité de Anne-Claire Coudray dans le JT du 20 heures de TF1, ce dernier a interprété son dernier tube en réponse à la question très personnelle de la journaliste sur son état de santé mental. Une prestation absolument bouleversante qui a aussitôt fait le buzz sur la toile et ravivé les mémoires du public et des professionnels sur l'immense talent de cet artiste hors du commun.

Alors qu'il entamera une immense tournée aux Etats-Unis dès le mois d'octobre 2022, suivie d'une série de concerts en Europe en 2023, Stromae est remonté sur scène pour la toute première fois en sept ans. En effet, ce mardi 22 février au Palais 12 de Bruxelles, le chanteur aux millions d'albums vendus a fait un retour flamboyant pour une sorte d'avant-première de sa future tournée. A cette occasion, l'artiste se produira, en plus de son show à Bruxelles, à Paris et à Amsterdam pour des concerts de 60 minutes. Juste de quoi offrir un avant-goût à ses fans de ce qui les attend dans les mois à venir. Côté critique, la presse est unanime, Stromae n'a rien perdu de sa splendeur d'antan. Bien au contraire. Propulsé par une mise en scène moderne et colorée, le chanteur a interprété ses anciens tubes et offert deux titres uniquement de son nouvel opus. Pour le reste, il faudra encore attendre la sortie, le 4 mars prochain, de son disque. Une chose est sûre, ces retrouvailles tant attendues n'auront déçu personne !

