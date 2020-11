Stromae fait son grand retour sur Instagram pour l'anniversaire de Mosaert (VIDEO)

La dernière fois qu'il s'était exprimé sur les réseaux sociaux, c'était en juin dernier pour célébrer les 10 ans de son album Cheese. Cinq mois plus tard, alors qu'il entame peu à peu son grand retour sur le devant de la scène, Stromae en a profité pour publier une vidéo sur Instagram à l'occasion de l'anniversaire de son label Mosaert. Un moment d'anthologie pour les fans du chanteur belge qui ont donc pu profiter du tout premier live de la star (voir vidéo ci-dessous). Une apparition qui débarque au beau milieu d'un buzz sur la toile suite à ses déclarations d'il y a quelques jours dans les pages du journal Libération. En effet, l'interprète de Tous les mêmes avait annoncé, à la surprise générale, qu'un prochain album verrait bientôt le jour. Pas de panique néanmoins puisqu'aucune date n'a été révélée pour le moment.

"On est super content de fêter nos dix ans et de sortir une nouvelle collection, comme vous avez pu le remarquer, avec notre nouveau logo. La collection est éco-responsable à 100 % et ça, j’en suis assez fier" raconte Stromae, seul face à la caméra. Et même si ce dernier était là pour parler de mode, la musique a forcément été abordée. Très brièvement. "Ne vous inquiétez pas, la musique, j’y travaille, mais je ne suis pas là pour ça en réalité" ajoute t-il d'un ton rassurant. Des propos qui se veulent rassurant même si ce papa d'un petit garçon de deux ans assure ne pas avoir "glandé" pendant toutes ces années. Il rappelle d'ailleurs qu'il a travaillé sur les clips de Billie Eilish, Dua Lipa ou encore Major Lazer même si il admet qu'il a été "dans l'ombre". Déjà visionnée plus de 360 000 fois, la vidéo nous prouve tout l'engouement que génère encore le chanteur découvert en 2009 grâce au titre Alors on danse.