Stromae fait le buzz avec son nouveau clip : Fils de joie (VIDEO)

Voilà un cadeau qui devrait ravir les fans du chanteur. Il y a quelques mois, Stromae faisait son retour dans les bacs avec le titre Santé. Une fois de plus, le chanteur d'origine belge arrivait pile là où on ne l'attendait pas. C'est-à-dire partout. Huit ans après l'immense succès de Racine carrée, son deuxième album, qui s'était écoulé à plus de 2,5 millions d'exemplaires, l'interprète de Papaoutai est bel et bien de retour. Son troisième opus, Multitude, a été dévoilé il y a tout juste quelques jours et il s'est déjà écoulé à plus de 50 000 exemplaires. Mais auparavant, c'est avec le morceau L'enfer que l'artiste a littéralement cassé internet. Comment ? En inventant tout simplement la première interview en chanson. Invité de Anne-Claire Coudray dans le JT du 20 heures de TF1, ce dernier a interprété son dernier tube en réponse à la question très personnelle de la journaliste sur son état de santé mental. Une prestation absolument bouleversante qui a aussitôt fait le buzz sur la toile et ravivé les mémoires du public et des professionnels sur l'immense talent de cet artiste hors du commun.

Si Stromae a depuis dévoilé le clip de L'enfer, il a aussi organisé plusieurs concerts à guichets fermés durant lesquels il a offert à ses fans un avant-goût de ce que sera sa prochaine tournée. Mais ce n'est pas tout. Pour bien commencer cette semaine, le chanteur d'origine belge vient de dévoiler le clip de Fils de joie qui, comme il le précise, lui a demandé beaucoup de travail. "Le clip de 'Fils de joie' est en ligne. Il aura fallu des mois de travail et des centaines de personnes (la liste des crédits est impressionnante) pour en arriver là. Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué de près ou de loin à ce projet." écrit l'artiste en légende de sa dernière publication Instagram. Il faut dire que pour ce morceau qui raconte l'histoire de l'enfant d'une prostituée, ce dernier n'a pas lésiné sur les moyens. Un titre inspiré par l'émission Ca commence aujourd'hui, diffusé sur France 2 et dont le sujet était les travailleuses du sexe et leur enfant. Dans un pays imaginaire, Stromae est le chef d'Etat d'une nation qui décide de rendre hommage à l'une de ces femmes en lui organisant des funérailles nationales. Une prise de position inédite pour celui qui continue semble perpétuellement avoir un temps d'avance sur les artistes qui l'entourent.

