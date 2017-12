Stromae et Spotify dévoilent un single composé par une intelligence artificielle et c'est une première

Stromae est discret sans l'être. Le succès phénoménal de Racine Carrée et sa santé l'ont poussé à prendre du recul. La scène, les projecteurs et les paillettes, le chanteur belge les a mis au placard pour mieux se recentrer un peu. Par contre, ça ne l'empêche pas de rester très actif. Quand il n'est pas en train de travailler sur sa collection de vêtements, Stromae produit deux morceaux pour OrelSan. Et quand il n'est pas en train de travailler sur La Pluie, il réalise des clips pour Major Lazer ou Yael Naim. Bref, Stromae est un homme très occupé. Et visiblement, il n'a pas fini d'étonner. On savait que Spotify souhaitait publier un album entièrement produit par une intelligence artificielle mais ce que l'on ne savait pas, c'est que le Maestro se grefferait au projet. Tout de suite, découvrez Hello Shadow, ft. Kiesza.

Ce qu'il faut savoir, c'est que ce morceau (Hello Shadow) fait partie d'un projet global intitulé Hello World. Comme l'explique si bien le média Jack (relié à Canal Plus) , le but est de "réunir différents artistes et leur permettre, à l’aide d’une intelligence artificielle, de générer des mélodies, des harmonies ou des voix à partir de morceaux ou d’extraits musicaux soumis à des logiciels".

L'idée n'est pas de dénaturer un artiste ni même de le rendre "spectateur" (pour reprendre les termes de François Pachet, maintenant chez Spotify). Il faut voir cette intelligence comme un outils supplémentaire qui permettrait aux artistes d'explorer de nouvelles possibilités. Pour certains, cette façon de faire est emblématique du futur. Pour d'autres, elle fait peur. Mais force est de constater que le résultat n'est pas si mal.