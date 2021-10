Stromae est de retour, voici quelques-unes de ses performances les plus marquantes (VIDEOS)

IL EST DE RETOUR ! Après plus de huit ans d'absence (son dernier album Racine Carrée remonte à août 2013), Stromae vient enfin de nous offrir un nouveau titre. Révélé par l'immense succès de ses deux premiers albums, le chanteur d'origine belge s'est imposé comme l'un des artistes francophones les plus influents et rentables de la dernière décennie. Un artiste aux multiples facettes qui maîtrise absolument tout ce qui l'entoure : de son image à ses titres en passant par la mise en scène de ses concerts. Il faut dire qu'en plus de son talent d'écrivain et de chanteur, l'artiste est reconnu dans le monde entier pour ses performances littéralement habitées et absolument bluffantes. A l'occasion de cette journée spéciale Stromae sur Virgin Radio, nos équipes vous proposent de voir (ou revoir) certains de ses lives les plus marquants. On vous laisse en profiter !

Pour continuer d'écouter Stromae et les meilleurs sons des artistes Virgin Radio, découvrez l'intégralité de nos web radios !