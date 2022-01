Stromae : L'Enfer "peut sauver des vies", selon les psychiatres

Il y a quelques semaines, Stromae nous offrait le très poignant 'L'Enfer' , single chargé de défendre Multitude (dont la sortie est prévue le 4 mars prochain). Après avoir marqué son retour avec Santé (qui rend hommage à ceux qui, tous les jours, travaillent sans relâche), Stromae a profité de son passage au 20h d'Anne-Claire Coudray pour dévoiler L'Enfer - un morceau personnel et poignant qui explore les pensées suicidaires.

Après la sortie du titre, nombreux sont ceux qui se sont emparés des réseaux sociaux pour souligner l'importance des chansons telles que l'Enfer. C'est notamment le cas du directeur de l'OMS (Organisation mondiale de la santé) Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a remercié Stromae d'avoir « abordé le sujet difficile du suicide » : « Tellement important de demander de l'aide si vous en avez besoin ».

Et il n'est pas le seul. Par exemple, sur BFM TV, Charles-Edouard Notredame, (psychiatre de l'enfant et de l'adolescent au CHU de Lille et coordinateur adjoint du 3114) évoque une « hausse sensible » des appels suite au passage de Stromae au JT : « Il y a des gens qui nous appellent et qui font référence explicitement au fait qu'ils ont vu Stromae à la télé. De manière très claire, on a un effet Stromae. (...) Il a pu manifester ou exprimer ses difficultés et ça les a encouragés, ça a libéré une forme de parole ».

Un grand merci à Stromae d’avoir abordé le sujet difficile du suicide dans votre dernier album. Tellement important de demander de l’aide si vous en avez besoin https://t.co/jCZIZVIZHw pic.twitter.com/SelnY4hnke — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 12, 2022

De son côté, Nicolas Rainteau (psychiatre au CHU de Montpellier) déclare sur Twitter que « L'impact qu'a eu Stromae en trois minutes, je ne l'aurais jamais en une vie de psychiatre ! Ceux qui ont connu la dépression savent que ce n'est pas évident d'en parler. Lui décide de le faire. Franchement, on prend le cadeau ». Plus tard, il expliquera au Parisien « Qu'un artiste aussi adulé, respecté et talentueux parle en son nom d'un sujet aussi tabou et caché, cela a forcément un impact énorme. D'abord, cela prouve que cela peut arriver à tout le monde et apporte une certaine "normalité" à ceux qui en souffrent. Comme quand Mariah Carey parle de son trouble bipolaire, cela montre aussi qu'on peut vivre avec et être une star ».

Autrement dit, pour Nicolas Rainteau, "L'enfer" « peut sauver des vies en aidant certains à déculpabiliser et d'autres à sortir du silence ».