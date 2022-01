Stromae : Enfer, les coulisses de la performance donnée sur TF1

Invité dans le 20h d'Anne-Claire Coudray le 9 janvier dernier, Stromae a livré une performance inoubliable : pour rappel, l'artiste belge a dévoilé Enfer - un nouveau morceau alors qu'il répondait aux questions de la journaliste de TF1 : « Il voulait qu’on reste dans la grammaire du journal tout en allant dans son univers. On a dû trouver l’équilibre ensemble », a ainsi confié Yoann Saillon (directeur artistique du groupe TF1) au média 20 Minutes.

Alors que Stromae a offert un véritable moment de télé (suivi par plus de 7 millions de téléspectateurs), Anne-Claire Coudray, elle, confie : « On a ressenti tous les deux à la fin une forme de soulagement et le sentiment d’avoir vécu un moment vrai. C’est rare. Franchement, cela ne m’est jamais arrivé d’avoir une interview aussi sincère, aussi vraie, aussi percutante. »

"Dans vos chansons, vous parlez aussi beaucoup de solitude. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer ?" - Anne-Claire Coudray à Stromae

« Je crois qu’il n’avait pas envie que cette séquence soit une séquence de promotion classique. Il savait qu’on allait lui poser des questions sur ses sept années d’absence, sur son besoin de se mettre en retrait, sur le mal-être dont il a parlé dans des interviews. Il sait que c’est la question qu’on a le plus envie de lui poser et c’est celle à laquelle il a le moins envie de répondre, parce que c’est tellement intime. Il avait envie de le faire à sa manière et je respecte ça. Une réponse classique n’aurait jamais été aussi forte que ce qu’on a vécu hier [dimanche] soir », confie celle qui, dimanche soir, a interviewé l'artiste. « Notre questionnement était d’inscrire ça dans un JT qui est presque sacré au niveau de son périmètre et de ses codes. On ne peut pas faire n’importe quoi sur le plateau d’un journal. C’est une institution très solennelle, et Stromae avait justement envie de sobriété. C’était un moment personnel, ce n’était pas un moment juste artistique. Nos attentes et ses attentes convergeaient de façon très naturelle, on s’est donc vite mis d’accord », poursuit-elle.

Après une telle performance, Stromae prouve (une fois de plus) son génie aux yeux des téléspectateurs. Enfer sera à retrouver sur Multitude, son prochain album - dont la publication est prévue pour le 4 mars prochain.