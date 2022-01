Stromae : Enfer a subjugué les téléspectateurs de TF1 (VIDEO)

Son retour est celui qui a le plus bouleversé les internautes : le 19 novembre dernier, après des années d'absence, Stromae s'est offert un retour réussi (et remarqué) en publiant Santé. Alors que son prochain album (intitulé Multitude) sera disponible le 4 mars prochain, l'artiste belge a profité de son passage au JT de TF1 pour nous offrir Enfer - digne successeur de Santé.

Invité pour évoquer son retour et ce nouvel opus, Stromae s'est offert sa toute première prestation à la télévision française. Côté performance, Stromae profite d'une question d'Anne-Claire Coudray pour répondre en chanson : "du génie", selon Twitter.

Moment qui restera inoubliable pour moi. Et au vu de l'avalanche de messages, je ne suis pas la seule... Merci @Stromae https://t.co/rZtjsNlB1e — Anne-Claire Coudray (@ACCoudray) January 9, 2022

"L’envie de chanter est revenue. J’avais besoin de vivre. J’ai eu la chance de me marier, d’avoir un enfant, j’avais besoin de vivre les choses tout simplement parce que, à un moment, on est un peu vide. La vie en tournée c’est chouette mais on ne vit pas des choses normales", a expliqué l'artiste. "Ça m’a fait du bien de travailler pour d’autres artistes, parce que l’attention n’était plus sur moi et c’est ce dont j’avais besoin", poursuit-il en évoquant ses nombreuses collaborations.

quand j’ai vue Stromae a deux doigts de pleurer quand il chantait dans le 20h #Stromae pic.twitter.com/K6qS56ph0K — ???????????????????????? (@ste2a1) January 9, 2022

Stromae nous a offert une performance poignante - et après ça, on a hâte de le retrouver sur scène.