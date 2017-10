Stromae, Electroshock et Louane dans les news musique de la semaine

Parce qu'on n'est pas le genre à vous laisser sur le bord de l'autoroute (il n'y a rien de pire que de ne pas savoir ce qui se passe autour de soi), on vous offre -comme chaque semaine- un recap des news musicales les plus importantes sorties cette semaine. On commence évidemment avec l'annonce faite par Camille Combal lundi dans le Virgin Tonic : Justice, Synapson et Robin Schulz se sont ajoutés au line-up d'Electroshock et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a deux façons de gagner ses places (ou son séjour) : en écoutant Virgin Radio ou alors, en jouant avec nous !

Dans un tout autre registre, il nous faut revenir sur l'état de santé de Stromae. Vous le savez sûrement, le chanteur belge a pris ses distances avec la scène. Mais lors d'une interview croisée avec Karl Lagarfeld pour Libération, il s'est confié quant aux effets secondaires liés à son vaccin contre le paludisme.

Autre nouvelle peu réjouissante, Ed Sheeran s'est blessé dans un accident de vélo à Londres. Mais il en faut plus pour décourager le chanteur britannique qui continue d'inonder son compte Instagram de cliché où, malgré tout, il garde le sourire.

Si vous ne l'avez pas vu, on vous invite aussi à voir le dernier clip de Louane, Si t'étais là. La chanteuse a opté pour un joli clip (très esthétique) qui parlera aux fans de mangas. Enfin, on finit ce tour d'horizon avec Camila Cabello qui, selon certains documents, aurait planifié son départ des Fifth Harmony en 2015.

Et comme toujours, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres news musicales !