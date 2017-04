Stromae, Ed Sheeran, Linkin Park... Les news musique de la semaine

S’il y a un milieu dans lequel la vie n’a pas été de tout repos, c’est bien celui de la musique. Vos artistes préférés n’ont encore une fois pas chômé et nous ont offert une semaine des plus denses. Il est temps de faire le bilan de ces sept derniers jours ! Stromae a dévoilé un nouveau titre inédit, et bien sûr il était en écoute sur le site. On a fait nos paris sur la setlist du concert d’Ed Sheeran à Paris le jeudi 6 avril dernier, et il semblerait qu’on a visé plutôt juste. Linkin Park a annoncé invité Sum 41 sur sa tournée mondiale suite à la sortie du nouvel album en mai prochain. Muse a teasé une nouvelle chanson qui arrive bientôt (on dit oui oui oui !) Enfin, Amir a piégé ses fans en plein concert pour le 1er avril et a plutôt bien réussi son coup. Les news musique de la semaine, c’est tout de suite sur VirginRadio.fr !

