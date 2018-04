Stromae : Défiler, Stromae est de retour avec un nouveau morceau !

On attendait son retour avec impatience et enfin, on est sur la bonne voie. Sur Instagram, Stromae a teasé la sortie d'un nouveau morceau, Défiler. Après avoir donné une interview à Laurent Delahousse, après avoir fait son retour sur scène avec OrelSan, Stromae a décidé qu'il était enfin temps de revenir dans les charts. Pour rappel, le prodige belge n'avait plus rien sorti depuis Racine Carrée.

Si vous imaginez que ce titre est voué à promouvoir un album, on préfère vous prévenir : ne vous réjouissez pas trop vite. En fait, le morceau a surtout été composé pour "accompagner les débuts de la marque de Stromae et Coralie Barbier sur les podiums", explique Les Inrocks. L'extrait est si court que l'on ne peut pas se faire une véritable idée du morceau mais la bonne nouvelle, c'est que le clip sortira le 27 avril.