Stromae : Défiler, la bande originale de la capsule n°5 Mosaert dévoilée

De nouveaux titres de Stromae, c'est ce que l'on attendait depuis longtemps. Techniquement, on en a vu passer quelques-uns ces dernières années : le prodige belge n'ayant pas arrêté d'enchaîner les collaborations (d'ailleurs, La PLuie d'orelSan reste notre préférée). Mais un titre qui lui soit propre, ça, c'est presque un cadeau. Il y a deux jours à peine, Stromae a teasé le titre Défiler sur les réseaux sociaux et évidemment, tout le monde avait hâte d'écouter le morceau. La bonne nouvelle c'est qu'en plus du titre, on a le défilé.

Si vous attendiez un album, ou un quelconque teasing pour la suite, sachez que vous allez être déçus. Pour l'heure, Stromae n'a pas parlé de nouveau disque. Mais retrouver sa plume, sa voix et son univers, ça, ça fait du bien. On vous laisse décuvrir la collection, qui, clairement, fait envie.