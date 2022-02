Stromae de retour sur scène, Britney Spears signe un contrat à 15 millions et Daft Punk surprend ses fans... Les news musique !

Il y a quelques mois, Stromae faisait son retour dans les bacs avec le titre Santé. Une fois de plus, le chanteur d'origine belge arrivait pile là où on ne l'attendait pas. C'est-à-dire partout. Huit ans après l'immense succès de Racine carrée, son deuxième album, qui s'était écoulé à plus de 2,5 millions d'exemplaires, l'interprète de Papaoutai est bel et bien de retour. Son troisième opus, Multitude, devrait débarquer en mars 2022. Mais en attendant, c'est avec le morceau L'enfer que l'artiste a littéralement cassé internet. Comment ? En inventant tout simplement la première interview en chanson. Invité de Anne-Claire Coudray dans le JT du 20 heures de TF1, ce dernier a interprété son dernier tube en réponse à la question très personnelle de la journaliste sur son état de santé mental. Une prestation absolument bouleversante qui a aussitôt fait le buzz sur la toile et ravivé les mémoires du public et des professionnels sur l'immense talent de cet artiste hors du commun.

Alors qu'il entamera une immense tournée aux Etats-Unis dès le mois d'octobre 2022, suivie d'une série de concerts en Europe en 2023, Stromae est remonté sur scène pour la toute première fois en sept ans. En effet, ce mardi 22 février au Palais 12 de Bruxelles, le chanteur aux millions d'albums vendus a fait un retour flamboyant pour une sorte d'avant-première de sa future tournée. A cette occasion, l'artiste se produira, en plus de son show à Bruxelles, à Paris et à Amsterdam pour des concerts de 60 minutes. Juste de quoi offrir un avant-goût à ses fans de ce qui les attend dans les mois à venir. Côté critique, la presse est unanime, Stromae n'a rien perdu de sa splendeur d'antan. Bien au contraire. Propulsé par une mise en scène moderne et colorée, le chanteur a interprété ses anciens tubes et offert deux titres uniquement de son nouvel opus. Pour le reste, il faudra encore attendre la sortie, le 4 mars prochain, de son disque. Une chose est sûre, ces retrouvailles tant attendues n'auront déçu personne !

En février 2021, Daft Punk annonçait sa séparation. Devenus de véritables légendes de l'électro qu'ils ont eux-mêmes rebaptisé french touch, les deux robots laissent derrière eux une discographie impressionnante étalée sur plus de 28 ans de carrière. Aussi rares sur scène que dans les bacs, les Daft Punk nous avaient toutefois abandonné avec seulement quelques vidéos de leur tournée Alive 2007, ainsi que quelques apparitions lors de grands événements, mais c'est tout ! Des concerts aux ambiances totalement dingues qui demeurent, encore aujourd'hui, des références pour tous les amateurs d'électro. Seulement voilà, alors que leur premier album Homework s'apprête à célébrer ses 25 ans, ces derniers ont littéralement enflammé la toile ce mardi 22 février en prenant d'assaut Instagram, Twitter et la plateforme Twitch. Une surprise de taille pour les fans du groupe qui n'ont bien entendu pas pu s'empêcher d'imaginer un retour imminent… En vain !

En effet, c'est à 22h22, heure américaine, que le tandem formé par Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo a lancé la rediffusion d'un concert très rare enregistré à Los Angeles en 1997. Cerise sur le gâteau, les deux artistes apparaissent sans leur casque. Une belle manière de promouvoir la réédition de leur premier disque qui devrait proposer l’album original ainsi qu'un disque d’une quinzaine de remix. Selon le média Variety, des éditions vinyles d’Homework et d’Alive 1997 seront également mises en vente à partir du 15 avril prochain.

Devenu mondialement célèbre grâce à des tubes au succès planétaire comme One more time, Harder, better, faster, stronger ou encore Get lucky, Daft Punk s'est inscrit dans la légende grâce à une stratégie de silence médiatique absolument unique. Si les deux musiciens français ne se sont pas produit en live depuis 14 ans, leurs anciennes performances attirent encore de nombreux curieux. La preuve avec ce véritable coup d'éclat intervenu ce 22 février, soit un an jour pour jour après l'annonce de leur séparation, qui a "cassé" internet. Alors que la vidéo de plus d'une heure n'est déjà plus disponible sur leur compte Twitch, Daft Punk pourrait également entreprendre des mesures pour faire supprimer ce cadeau offert aux fans de toutes les plateformes de vidéos à la demande. Une seule chose à faire, ne tardez pas et profitez de ce concert vieux de 25 ans qui n'a pas pris une ride !

Il y a quelques mois, la tutelle de Britney Spears était levée après treize longues années de contrôle abusif de la part de son père Jamie Spears. Alors que la chanteuse est enfin libre de ses mouvements, il semblerait toutefois qu'un membre de sa famille soit bien décidé à raconter sa version des faits dans l'affaire qui passionne le monde entier. En effet, sa sœur Jamie Lynn Spears, qui doit en grande partie sa modeste carrière à son ainée, vient de publier un livre intitulé "Les choses que j'aurais dû dire". En parallèle, cette dernière s'est exprimée lors d'une interview en direct à la télévision américaine. Si les internautes n'ont pas réellement apprécié le fait que la jeune femme décide d'écrire un livre dont les trois-quarts sont à propos de sa célèbre sœur, d'autres relèvent surtout le fait que cette dernière aurait besoin d'argent maintenant que Britney Spears a pu reprendre le contrôle de ses finances. Un réel agacement du côté des fans mais également du côté de la principale intéressée qui en avait profité pour publier un message énigmatique dans lequel elle affichait une machine à écrire avec en légende : "Devrais-je commencer depuis le DEBUT???".

Pas manqué, comme le révèle le média Page Six, la chanteuse aux dizaines de millions d'albums vendus vient de signer un énorme contrat de 15 millions de dollars avec la maison d’édition Simon & Schuster. Un arrangement entre les deux parties qui devrait se solder par la sortie des mémoires de Britney Spears dans lesquelles elle aborderait "sa carrière mais également sa famille et sa tutelle". Elle pourrait ainsi répondre indirectement à sa petite sœur. Selon plusieurs sources, ce contrat fait suite à de nombreuses enchères proposées par plusieurs éditeurs ces derniers mois. Un spécialiste ajoute d'ailleurs que "L’accord est l’un des plus importants de tous les temps, derrière les Obamas." Des propos intéressants qui prouvent bien que la chanteuse est parfaitement capable de se débrouiller toute seule et de subvenir (largement) à ses besoins. Si on ne sait absolument rien de ce nouveau projet, certains envisagent déjà une sortie d'ici à la fin de l'année voire le début de l'année prochaine. Quoiqu'il en soit, ce livre devrait faire énormément de bruit et nous en apprendre davantage sur l'artiste.