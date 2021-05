Stromae bientôt de retour ? Il évoque son nouvel album

"Mon absence me fait du bien, mais n'est pas définitive", a déclaré Stromae au média Max.

Il y a presque huit ans, Stromae publiait l'excellent Racine Carrée - album qui le propulsera au sommet et qui, surtout, le rendra incontournable à l'échelle internationale. S'il a choisi de se retirer de la scène médiatique, Stromae n'a pourtant jamais arrêté de mettre son talent et son génie au service d'autres artistes : Orelsan ou encore Major Lazer sont d'ailleurs là pour le prouver. La bonne nouvelle, c'est que l'interprète de Formidable semble bientôt prêt à revenir avec un nouvel album.

Lors d'une interview accordée à Max (dans le cadre d'une collaboration entre Mini et Mosaert), l'interprète de Carmen a déclarer que pour l'heure, il n'avait "pas encore de date à annoncer". Mais que les fans se rassurent, Stromae continue "à faire de la musique". "Je n'ai jamais vraiment arrêté. Je travaille, et je m'amuse énormément". Il ajoute : "Mon absence me fait du bien, mais n'est pas définitive. J'en profite pour m'occuper de mon fils de deux ans et demi. Et puis, ce n'est pas comme si je ne travaillais plus. Je suis juste beaucoup moins médiatisé".

"Quand je suis dans la phase de composition, j'ai parfois des flashes et des idées qui arrivent. En fait, j'ai peur de ne pas pouvoir suivre physiquement", explique t-il en évoquant l'univers visuel qui accompagnerait cet opus. "La scène est un exercice physique de deux heures qui n'est pas à négliger. Normalement, ça devrait bien se passer", conclut-il. Patience, Stromae pourrait bien remonter sur scène plus vite qu'on ne le croit !