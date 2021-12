Stromae annonce 3 concerts en avant-première pour 2022

Après six ans passés loin des projecteurs, Stromae est de retour. Très attendu par son public, l'artiste belge nous a notamment offert l'excellent Santé - qui rend hommage à tous ceux qui, bien souvent, sont oubliés. Or, ce nouveau single est annonciateur d'une nouvelle série de concerts : pour preuve, Stromae vient tout juste d'annoncer trois concerts en avant-première pour 2022 (En France, en Belgique mais aussi aux Pays-Bas).

«Bruxelles, Paris, Amsterdam, j’arrive! Rendez-vous fin février pour 3 shows en avant-première. La billetterie ouvre à 18 heures et les places sont limitées. Hâte de vous revoir!», a ainsi déclaré l'artiste sur Instagram.

Stromae enclenche véritablement son retour et, pour compléter le tout, il ne manque plus que le digne successeur de Racine Carrée - son deuxième album. Et si vous le manquez lors de ces concerts, pas de panique : l'interprète de Formidable sera notamment à l'affiche des Vieilles Charrues.