Stromae : album, tournée... tout ce qu'il faut savoir sur son retour

Patience, Stromae ne devrait pas tarder à revenir sur le devant de la scène. Tenez-vous prêt(e), ce nouvel opus pourrait bien être publié cet automne - soit huit ans après la sortie de Racine Carrée. « Il (Stromae) l'a enregistré dans le plus grand secret dans son studio, près de Bruxelles. Mais on peut faire confiance au grand talent de ce garçon pour qu'il soit bon », a ainsi confié une source au média le Parisien. Evidemment, pour l'heure, tout cela n'est que spéculation - Stromae n'ayant encore rien confirmé.

Et ce n'est pas tout ! Qui dit sortie d'album dit forcément scène : selon Paris Match, par exemple, Stromae pourrait bien retrouver son public lors de la saison 2022 des festivals : « Il sera néanmoins présent sur quatre ou cinq festivals français l'été prochain, si tout va bien », annonce ainsi le patron de Live Nation France. « On aimerait vraiment l'avoir chez nous. C'est avec lui que nous avions battu notre record de fréquentation en 2015. Sauf que depuis, son cachet a explosé ». Or, s'il est attendu (impatiemment) en France, Stromae pourrait bien aller se produire chez nos voisins américains (plus précisément sur la scène de Coachella) : " Il y a beaucoup d'options, mais il devrait en faire peu et des gros en France. D'abord parce qu’il revient en effet avec une stratégie internationale car il y a un fort intérêt à l’étranger".

Il faudra faire preuve de patience mais, une chose est sûre, le retour de Stromae s'annonce triomphal.