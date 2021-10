Stromae à l'affiche de Rock en Seine en 2022

Son retour, le monde entier l'attendait : après de longues années passées loin de la scène, Stromae a finalement acté son retour : en août prochain, l'interprète de Tous les Mêmes sera à Rock en Seine - aux côtés de Nick Cave et de Tame Impala.

Le dimanche 28 août 2022, celui dont le nouvel album ne devrait plus tarder s'offrira ainsi sa toute première date en France. De son côté, après deux ans s'absence en raison de la pandémie, Rock en Seine s'offre un retour efficace avec des têtes d'affiches fortes.

⚡️ ROCK EN SEINE 2022 ⚡️4 jours - du 25 au 28 août ????Les premiers noms sont... (More to come...????)???? Ouverture de la billetterie lundi 11 octobre à midi !Infos sur https://t.co/gJgZrKz7QPAffiche par Cosmo - Vidéo par Studio Megaptera pic.twitter.com/bIAN4yo3tV — Rock en Seine (@rockenseine) October 8, 2021

Notez que l'an prochain, le festival se tiendra sur quatre jours de concerts (au lieu de trois). Pour cette 18ème édition, Stromae, Nick Cave et Tame Impala seront rejoints par Kraftwerk ainsi que par The Liminanas, Jehnny Beth, DIIV et Los Bitchos. Et ce n'est pas tout : La Femme, Jamie xx, The Blaze et Malik Djoudi seront aussi de la partie.

La billetterie ouvrira le 11 octobre prochain. Et pour plus d'informations, rendez-vous juste ICI !