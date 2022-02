Stromae a démarré ses concerts en avant-première et c'est canon (VIDEO)

Patience, Multitude (nouvel album de Stromae) sera disponible dès le 4 mars prochain. Depuis novembre dernier, Stromae prépare la sortie de cet opus méticuleusement et n'a pas manqué de nous surprendre : après le succès incontestable de Santé (premier single chargé de défendre ce nouveau chapitre), l'artiste a notamment profité de son passage au journal de 20h sur TF1 pour dévoiler un morceau plus poignant et personnel, L'Enfer.

Ces deux premiers extraits, l'interprète de Papaoutai les a défendu sur scène lors de son premier concert (donné en avant première) à Paris. Pour rappel, avant de se lancer dans une tournée qui l'emmènera aux quatre coins du monde, Stromae avait annoncé pas moins de trois shows en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Si vous avez hâte de le retrouver sur scène, si vous vous demandez ce que le maestro prépare, voici un petit aperçu :

L'Enfer

Frissons quand @stromae entonne le poignant "L'enfer" sous les jeux de lumières ???????? @Accor_Arena pic.twitter.com/IHRKyrKAuj — Pure Charts.fr (@purecharts) February 24, 2022

Alors on danse

Quand y'en a plus ? Et ben y'en a encore ! Alors on danse ???? @Stromae pic.twitter.com/ENSHZMOMzZ — Pure Charts.fr (@purecharts) February 24, 2022

Papaoutai

Mauvaise Journée, un inédit

Une scénographie impressionnante

Stromae et ses impressionnants écrans montés sur des robots articulés. "Alors on danse" live ce soir @Accor_Arena. #Stromae @Stromae pic.twitter.com/kBgQl8gbXK — Emmanuel Marolle (@emarolle) February 24, 2022

