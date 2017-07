Stranger Things, Westworld...les nominations des Emmy Awards 2017 dévoilées

La cérémonie des Emmy Awards récompensant les programmes télévisés de l'année se déroulera le 17 septembre au Microsoft Theater à Los Angeles. Présenté par Stephen Colbert, les Emmy Awards 2017 ont déjà leurs nommés qui ont été annoncés cette semaine. Record pour le programme "Saturday Night Live" et la série HBO "Westworld" qui comptabilisent chacun 22 nominations ! C'est la chaîne HBO qui est en tête avec 110 nominations, devant Netflix (91) et NBC (60). On retrouve également sans grande surprise "Stranger Things" dont on sait déjà que la 2ème saison sera encore plus effrayante, "Master of None", "House Of Cards" et beaucoup d'autres. Découvrez vite la liste des nommées des grandes catégories de la 69ème édition des Emmy Awards.

Meilleure série dramatique

"Better Call Saul"

"The Crown"

"The Handmaid's Tale"

"Stranger Things"

"This Is Us"

"Westworld"

"House of cards"

Meilleure série comique

"Atlanta"

"Black-ish"

"Master of None"

"Modern Family"

"Silicon Valley"

"Unbreakable Kimmy Schmidt"

"Veep"