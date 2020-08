Stranger Things : Un Spin-off en préparation ?

Bonne nouvelle pour les fans de Stranger Things ! Alors que la reprise du tournage de la quatrième saison est prévue pour le mois de septembre prochain (la pandémie de Coronavirus a impacté tous les secteurs, y compris la télévision et le cinéma), l'on sait désormais qu'une saison 5 est confirmée. Sera t-elle la dernière ? Y'aura t-il une ou plusieurs saisons supplémentaires ? Pour l'heure, la fin de la série n'est pas actée (et c'est temps mieux). Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un spin-off serait en préparation : ce dernier s'ouvriraient juste après la fin du show.

Un spin off pour Stranger Things ?

A en croire We Got This Covered, Netflix serait actuellement en train de réfléchir à un spin-off qui nous replongerait dans l'Upside Down. L'on y retrouverait les personnages principaux (cette fois devenus adultes), prêts à sauver le monde. Evidemment, rien n'est confirmé ! Il faudra attendre l'officialisation de l'information avant de sauter de joie. Mais qui sait, avec la chance, Stranger Things pourrait bien perdurer !