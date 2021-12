Stranger Things, The Crown... Netflix publie son programme pour 2022 et c'est canon !

Après une année chargée de succès, Netflix compte bien faire de 2022 une année encore plus belle que la précédente. Si les abonnés ont pu profiter de Squid Game, de La Casa de Papel ou encore des nouvelles saisons de Lupin et de Sex Education, la plateforme compte nous en mettre plein la vue avec la quatrième saison de Ozark, la saison 5 de The Crown ou encore la très attendu nouvelle saison de Stranger Things.

Ozark - S4

The Crown - S5

Locke & Key - S3

Stranger Things - S4

Umbrella Academy - S3

Alice in Bordeline - S2

Love, Death & Robot - volume 3

La Chronique des Bridgerton - S2

Comment élever un super héros - S2

Cyberpunk : Edgerunners

Resident Evil

Sandman

Viking : Valhalla

The Midnight Club, de Mike Flanagan

Magic : The Gathering

Et ce n'est pas tout ! Si les abonnés pourront retrouver leurs séries favorites sur la plateforme, quelques nouvelles séries sont aussi prévues : Cyberpunk : Edgerunners et Resident Evil sont ainsi plus qu'attendues.

L'année 20222 s'annonce explosive !