Stranger Things : Tenez-vous bien, l'attraction dédiée à la série arrive !

Stranger Things, c’est la série qui cartonne et si vous êtes passé à côté, si vous ne connaissez pas, que faites-vous le soir ? Alors que les premières infos sur la série commencent à sortir, une nouvelle annonce va faire kiffer ses fans. Netflix, qui produit la série, et Universal Studios se sont associés pour inaugurer une attraction dédiée à Stranger Things ! L’attraction sera lancée au cours de l’évènement Halloween Horror Night, donc en octobre. Les fans pourront partir à la découverte de l’Upside Down et faire face au Demogorgon. On n’en sait pas plus, sûrement un petit labyrinth avec des endroits chelou de la ville de Hawkins, qui n’existe pas ne la cherchez pas. L’esprit des 80’s sera conservée, enfin on l’espère mais comme l’attraction sera conçue par les créateurs de la série, on n’est pas trop mal !