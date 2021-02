Stranger Things : Selon Finn Wolfhard (Mike), la saison 4 s'annonce déjà comme "la plus sombre" !

Stoppé en raison des restrictions sanitaires imposées par la crise du coronavirus, le tournage de la saison 4 de Stranger Things a finalement repris au début du mois d'octobre 2020. Une bonne nouvelle pour les fans du programme qui devraient pouvoir retrouver leurs personnages favoris d'ici la fin de l'année sur Netflix. Du moins, c'est ce que l'on espère. Alors que de récents clichés du tournage et des indices nous en apprenaient davantage sur la suite des aventures de Eleven, Dustin et les autres, l'acteur Finn Wolfhard (qui interprète Mike Wheeler) s'est récemment confié au média CBC Listen. En plein tournage, le jeune comédien de 18 ans a trouvé les bons mots pour ne rien révéler de l'intrigue tout en mettant l'eau à la bouche des nombreux fans du show. Des propos assez brefs mais qui ont rapidement fait le tour de la toile.

"Chaque saison, la série devient de plus en plus sombre. Vraiment, je dirai qu'avec la saison 3, on était déjà dans la saison la plus sombre qu'on ait faite, avec des rats qui explosent et tout. Mais franchement, la saison 4, jusqu'à présent, c'est la saison la plus sombre qui soit" raconte celui qui interprète Mike dans la série à succès avant d'ajouter que "Chaque année, on passe au cran du dessus. Chaque année, cela devient de plus en plus fun, mais aussi de plus en plus sombre et de plus en plus triste. D'une saison à l'autre, la série gagne toujours en intensité." De quoi exciter encore davantage les fans de Stranger Things qui devront s'armer de patience avant de pouvoir découvrir la suite du programme !