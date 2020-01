Stranger Things saison 4 : Finn Wolfhard (Mike) annonce le début du tournage !

Il y a des nouvelles qui font l'effet d'une alarme dans notre cerveau... C'est notamment le cas de la dernière actualité concernant le lancement du tournage de la saison 4 de Stranger Things. Parmi les séries les plus populaires de Netflix, le programme devrait donc entamer sa production dans les semaines à venir. C'est en tout cas ce qu'a récemment affirmé Finn Wolfhard, l'un des acteurs de la série. Seulement voila, il semblerait que personne n'ait encore reçu de script... Une méthode extrême pour conserver le secret jusqu'au bout et éviter la moindre fuite.

"Vous savez quoi, littéralement, on commence bientôt à tourner et je n'ai rien obtenu. Comme, un script ou autre chose. Je le jure devant Dieu. Les gens sont toujours tellement en colère contre moi. J'en parlais hier avec ma famille. Les gens me demandent tout le temps : 'Alors, que pouvez-vous nous dire ?' Et j'ai toujours l'impression qu'ils ne nous donnent rien avant le mois précédent. Donc, vous pensez que je suis sournois, mais ce n'est pas le cas. Je n'en ai vraiment aucune idée. Mais, je ne sais pas. Si tu vois un autre membre du casting de Stranger Things, peut-être qu'ils savent quelque chose que je ne sais pas." a récemment confié Finn Wolfhard.