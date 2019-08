Stranger Things saison 4 : Cette théorie totalement dingue sur l'avenir de Eleven !

Même si l'on pourrait attendre des mois avant de profiter de la saison 4 de Stranger Things, les théories vont déjà bon train du côté des fans de la série ! Avec le succès gigantesque de la saison 3 sur Netflix, il fallait donc bien que des théories naissent petit à petit sur la toile. Et c'est sur Reddit, un site américain, qu'une de ces hypothèses dingues à fait le plus de buzz. En effet, il semblerait que de nombreuses personnes pensent que le personnage incarné par Millie Bobby Brown se transforme complètement et bouscule avec lui le programme fantastique de la plateforme de vidéo à la demande.

En effet, un fan a, en effet, spéculé que l'ado aux pouvoirs surnaturels pourrait bien être le grand méchant de la saison 4 de Stranger Things. Comme l'a repéré weedmonkey666 (c'est le pseudo de l'internaute en question), la dernière séquence de la saison 3 offre un plan très intrigant sur Eleven. Mais par dessus tout, c'est la morsure reçue par Demogorgon qui intrigue les amateurs du programme. Selon eux, elle pourrait avoir infecté le corps de Eleven et mener à une possession de son esprit. La réponse dans quelques mois...