Dans la saison 3 de Stranger Things, Steve (Joe Keery) aura de quoi faire ! A écouter David Harbour qui voudrait voir le sheriff Hopper plus souvent en interaction avec le jeune homme et Gaten Matarazzo qui aimerait que l'amitié naissante entre son personnage, Dustin, et l'ex-petit ami de Nancy aille plus loin, nous savons que Steve sera plus que présent dans les prochains chapitres de la série culte de Netflix. En outre, Shawn Levy, le producteur exécutif du programme a laissé entendre que la saison 3 aurait 8 ou 9 épisodes, dans la lignée de ses prédécesseurs, et entérine le souhait du jeune Gaten Matarazzo en révélant qu'on verrait "beaucoup d'action entre Steve et Dustin".

L'humour sera donc bien au rendez-vous de la prochaine saison de Stranger Things. Pour autant, le côté science fiction de la série ne sera pas mis de côté puisque Levy dévoile qu'avec les frères Duffer - les co-créateurs de la série - il travaille à la mise en place de "nouvelles forces du mal". Des forces qui ne devraient pas, cette fois, s'en prendre à Will : "Nous allons [le] laisser tranquille. On ne va pas lui faire vivre l'enfer trois ans d'affilée. Il devra affronter certaines choses mais il ne sera pas au fond du trou comme on a dû forcer l'extraordinaire Noah Schnapp à l'être." nous assure-t-il. En revanche, il confirme à nouveau que la saison 3 de Stranger Things ne sera pas diffusée avant 2019 en déclarant "si nous pouvions aller plus rapidement, nous le ferions mais nous voulons bien faire les choses". Patience donc.