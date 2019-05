Stranger Things saison 3 : Une nouvelle bande annonce pour la suite

On a fait nos adieux hier à Game Of Thrones qui a vu son dernier épisode diffusé ce dimanche 19 mai, mais heureusement il y aura de quoi se remonter le moral dans les prochains mois. De nombreuses séries s’apprêtent à faire leur retour, telles que Big Little Lies, Handmaid’s Tale mais aussi et surtout Stranger Things dont la saison 3 arrive le 4 juillet prochain sur Netflix. Le show qui raconte les péripéties extraordinaires d’un groupe d’ados à Hawkins risque de rythmer une partie de votre été, qui s’annonce plus drôle que jamais si on en croit la nouvelle bande annonce qui vient d’être dévoilée !

Dans cet extrait cocasse, Billy joue les maitres nageurs torrides et fait tourner la tête à toutes les mères de famille qui n’attendent que de le voir en action sur sa chaise haute. Si le personnage avait un rôle très secondaire, voire inutile, dans la saison précédente, il se pourrait qu’il prenne en grade dans la suite de Stranger Things. Notez bien la date, 4 juillet, on fuira la chaleur estivale pour une séance de binge watching devant Netflix ! Découvrez la première bande annonce de la saison 3 de Stranger Things.