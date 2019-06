Stranger Things saison 3 : Une nouvelle affiche promotionnelle dévoilée

Si vous ne partez pas en vacances cet été, vous aurez tout de même de quoi vous occuper grâce aux séries estivales. La saison 3 de Stranger Things débarquera sur Netflix le 4 juillet prochain et promet d’être particulièrement passionnante. La ville de Hawkins sera de nouveau le théâtre d’événements surnaturels auxquels notre attachant groupe d’ados devra faire face, mais attention, le leitmotiv de cette nouvelle saison sera « Un été peut tout changer » ce qui peut laisser présage le meilleur tout comme le pire. David Harbour avait d’ailleurs teasé un épisode final de la saison 3 de Stranger Things particulièrement émouvant… En attendant sa diffusion dans un mois tout pile, on découvre la nouvelle affiche qui vient tout juste d’être dévoilée !

J-30 avant le grand feu d'artifice ! Stranger Things 3, le 4 juillet. pic.twitter.com/3v1zNuMvIm — Netflix France (@NetflixFR) 4 juin 2019

Sur ce poster, on y voit tous les personnages réunis comme sur une affiche de film, ce qui promet de nouveaux épisodes tout aussi épiques. Cette affiche aux airs vintage nous en dit un peu plus sur l’intrigue à venir, on y voit par exemple Billy enfermé dans ce qui semble être l’autre dimension et les autres personnages ont l’air prêts à se battre contre le nouveau monstre, encore plus effrayant que le Demogorgon… Si vous l’avez loupée, ne manquez pas la première bande annonce de la saison 3 de Stranger Things !