Comme la saison 3 de Stranger Things ne devrait pas être diffusée avant 2019, cela laisse tout le temps aux fans de la série de Netflix pour élaborer des théories sur les prochains épisodes. Et certaines ont le don d'avoir un arrière-goût de réalisme particulièrement juste. A tel point qu'on ne serait pas étonné de les voir se réaliser dans les futures intrigues.

Un fan a remarqué que les cages d'escalier que l'on aperçoit dans la saison 2 de la série alors que la bande est coincée dans le laboratoire sont les mêmes que celles montrées dans le flashback où l'on voit Hopper pleurer la mort de sa fille. En outre, on ignore les causes de la disparition de celle-ci. D'aucuns supposent un cancer, aussi il se pourrait que Hopper, désespéré de trouver un remède pour sauver Sarah, ait accepté de lui faire subir un protocole expérimental au sein même du laboratoire de Hawkins. Et pourquoi pas imaginer le Dr Brenner chapeautant de près ou de loin ces expériences ?

Beaucoup se demandent comment fonctionne l'Upside Down ? Comment fait-il pour être aussi intelligent et réagir aussi rapidement aux menaces ? Sur Reddit, OhYesIDidd a en conclu qu'il devait être vivant. Littéralement. Les Dermogorgons faisant office de système immunitaire en débarrassant le corps des infections - à savoir les habitants d'Hawkins - et les racines, si dévastatrices, jouant le rôle de veines dont la mission est d'absorber tous les corps étrangers et de les transformer en énergie. Dès lors, on se demande comment Hopper, Mike, Eleven et les autres vont pouvoir venir à bout de cette terrible menace ?

Le saignement de nez d'Eleven est devenu sa signature. Mais ne cacherait-il pas une réalité beaucoup plus grave ? Comme les signes de blessures internes ? Et si à chaque fois que la jeune fille utilisait ses pouvoirs, elle s'affaiblissait ? Le personnage joué par Millie Bobby Brown pourrait-il être en train de mourir sans même s'en rendre compte ? Dans ce cas, nous pourrions imaginer sans mal un ultime sacrifice de la part de la jeune fille pour sauver Mike et les habitants d'Hawkins de l'Upside Down. A moins qu'une sorte d'alliance entre les différents sujets étant passés par le laboratoire - on sait que le personnage très controversé de Kali apparaîtra dans la saison 3 de Stranger Things - ne puisse redonner ses forces à Eleven ?